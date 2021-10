SCWP Schindhelm ernennt zwei neue Partner und einen neuen Rechtsanwalt

Mit Oktober 2021 werden bei Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte Mag. Rupert Kreuml (Linz) und Mag. Philipp Reinisch (Wien) zu Partnern und Mag. Lukas Urban (Linz) zum Rechtsanwalt ernannt.

Mag. Rupert Kreuml, Linz, Partner

Rupert Kreuml ist insbesondere in den Bereichen Litigation/Prozessführung sowie Bau-, Medizin- und Wettbewerbsrecht tätig. Er verfügt über besondere Erfahrung in der Führung von komplexen Bau- und Wirtschaftsprozessen, gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten sowie in der Begleitung von Unternehmen bei der Umsetzung von Projekten im Anlagenbau und Krankenanstaltenbereich.

Rupert Kreuml war zuvor in einer Linzer Wirtschaftskanzlei beschäftigt und ist seit dem Jahr 2017 für SCWP Schindhelm tätig. Neben der Tätigkeit als Rechtsanwalt ist Rupert Kreuml auch als Lektor bei den Salzburger Landeskliniken tätig.

Mag. Philipp Reinisch, LL.M., Wien, Partner

Philipp Reinisch ist Experte für IT/IP-Recht mit dem Schwerpunkt Datenschutz sowie den rechtlichen Implikationen des autonomen Fahrens. Weiters verfügt er über besondere Expertise im Bereich der Vergabe von technologisch anspruchsvollen Bauprojekten sowie anderen technisch komplexen Beschaffungsvorgängen, insbesondere im Bereich von Schienenfahrzeugen.

Vor seinem Wechsel zu SCWP Schindhelm 2016 war Philipp Reinisch in verschiedenen Positionen im Bereich der EDV- und Technologieberatung tätig. Er verfügt daher über ein hohes technisches Grundverständnis für alle praktischen Anforderungen im Zusammenhang mit Informationstechnologien. Philipp Reinisch wurde 2018 in die Liste der österreichischen Rechtsanwälte eingetragen und steht insbesondere für die Beratung und Vertretung in Rechtsfällen mit (informations-)technologischem Bezug am Wiener Standort sowie bei Bedarf an jedem anderen Standort von SCWP Schindhelm in Österreich zur Verfügung.

Mag. Lukas Urban, Linz, Rechtsanwalt

Lukas Urban ist in den Bereichen Immobilien- und Gesellschaftsrecht sowie Vertragsrecht und Prozessführung tätig. Er verfügt über besondere Erfahrung in der ganzheitlichen Begleitung privater Auftraggeber wie auch der öffentlichen Hand bei der Umsetzung von komplexen Projekten.

Lukas Urban ist seit Februar 2017 für SCWP Schindhelm am Standort Wien und seit April 2020 am Standort Linz tätig. Er hat 2019 seine Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg bestanden und wurde im September 2021 in die Liste der oberösterreichischen Rechtsanwälte eingetragen. Seit März 2021 studiert Lukas Urban zudem berufsbegleitend Wohn- und Immobilienrecht an der Universität Wien.

