Verstärkung bei DLA Piper in Wien

DLA Piper baut die Corporate-Gruppe unter der Leitung von Elisabeth Stichmann mit Rechtsanwältin Elisa Maria Zapletal, 36, und Rechtsanwalt Daniel Schmidt, 34, aus. Weiters freut sich das Finance Team rund um Jasna Zwitter-Tehovnik mit der Angelobung von Domen Brus, 31, über Zuwachs aus den eigenen Reihen.

Seit Oktober verstärkt Mag. Elisa Maria Zapletal, MSc. als Senior Associate die Practice Group Corporate im Wiener Büro von DLA Piper. Zuvor war sie mehrere Jahre als Rechtsanwältin bei einer nationalen Wirtschaftskanzlei im Bereich Corporate/M&A tätig und sammelte davor als Konzipientin Erfahrung in den Bereichen Corporate und Regulatory. Spezialisiert auf komplexe gesellschaftsrechtliche Fragestellungen, wird die gebürtige Kärntnerin namhafte nationale und internationale Mandantinnen und Mandanten im Bereich Gesellschafts- und Unternehmensrecht sowie bei internationalen Konzernumstrukturierungen beraten. Elisa Maria Zapletal studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien sowie Internationale Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und spricht Deutsch, Englisch und Italienisch.

Ebenfalls seit Oktober unterstützt Dr. Daniel Schmidt, LL.M. MBA-HSG als Senior Associate die Practice Group Corporate. Davor war er mehrere Jahre bei nationalen Wirtschaftskanzleien im Bereich Corporate und M&A tätig. Bereits während seiner Konzipientenzeit fokussierte sich der Wirtschaftsjurist auf gesellschaftsrechtliche Themen sowie Restrukturierungsprojekte. Daniel Schmidt wird seine Expertise sowohl bei M&A-Projekten als auch bei gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen und Umgründungen einbringen. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien, wo er auch einen LL.M. erwarb und promovierte. Außerdem absolvierte er einen MBA an der Universität St. Gallen (HSG). Daniel Schmidt spricht Deutsch, Englisch und Spanisch.

„Wir freuen uns sehr, Elisa Maria Zapletal und Daniel Schmidt für unsere expandierende Corporate-Praxis gewinnen zu können. Beide Neuzugänge sind aufgrund ihrer erstklassigen fachlichen Expertise und ihrer Persönlichkeit eine großartige Ergänzung für unser Team“, betont Mag. Elisabeth Stichmann, die großen Wert darauf legt, das Potential junger motivierter Juristinnen und Juristen, auch mit in der Anwaltei noch nicht gängigen flexi-working models, zu fördern.

Zudem verstärkt ab sofort Domen Brus, mag. prav. als eingetragener Rechtsanwalt das Finance Team rund um Dr. Jasna Zwitter-Tehovnik. Domen Brus ist im Finanzrecht tätig, vor allem bei Finanzierungstransaktionen und internationalen Infrastrukturprojekten mit Schwerpunkt auf die CEE/SEE-Regionen. Darüber hinaus berät der gebürtige Slowene internationale Mandantinnen und

Mandanten zu einer Vielzahl von gesellschaftsrechtlichen Fragen, wie z.B. Fusionen und Übernahmen und internationale Unternehmensumstrukturierungen, mit besonderem Schwerpunkt auf Verfahren und Transaktionen in Slowenien. Der Wirtschaftsjurist studierte Rechtswissenschaften an der Universität Ljubljana und ist seit März 2018 am Wiener Standort der internationalen Sozietät tätig. Er spricht Deutsch, Englisch und Slowenisch.

„Wir gratulieren Domen Brus zur Angelobung als Rechtsanwalt und freuen uns, den gemeinsamen Weg auch in Zukunft fortzusetzen. Er hat seine umfassende Expertise bereits in den bisherigen Jahren der Zusammenarbeit kontinuierlich unter Beweis gestellt und steht zudem für die Internationalität der Kanzlei und unseren Anspruch, Top-Talente aus den eigenen Reihen zu fördern”, so Jasna Zwitter-Tehovnik.

