Baker McKenzie Österreich berät Accenture bei der Übernahme des ARZ

Baker McKenzie Österreich berät Accenture GmbH („Accenture“) bei der Übernahme des auf Technologiedienstleistungen im Bankensektor spezialisierten Unternehmens der ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH.

Dieser Erwerb entspricht der Strategie von Accenture, sein Banking-Platform-as-a-Service-Angebot europaweit auszubauen. Das Signing dieser Transaktion fand am 31. Mai 2022 statt.

Die ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH („ARZ“) ist ein auf den österreichischen Bankensektor spezialisierter Technologiedienstleister. Mit der Übernahme erweitert Accenture sein Cloud-basiertes Platform-as-a-service-Angebot für Banken, das von Kernbankdienstleistungen über Online-Banking bis hin zu regulatorischen Dienstleistungen für Bankkunden in ganz Europa reicht.

ARZ befindet sich mehrheitlich im Besitz der Volksbanken-Gruppe und der Hypobanken-Gruppe sowie weiterer Privatbanken. Mit Standorten in Wien und Innsbruck agiert ARZ als Technologiekompetenzzentrum für Innovation und Technologiedienstleistungen im Bankensektor in Österreich. Die rund 600 Mitarbeiter von ARZ werden zu Accenture wechseln und an ihren bisherigen Standorten in Wien und Innsbruck weiterarbeiten.

„Unsere Vision ist es, ein innovatives, cloud-basiertes Banking-Platform-as-a-service-Angebot für neue und bestehende Kunden in ganz Europa zu entwickeln“, sagt Roland Smertnig, Senior Managing Director im Bereich Financial Services bei Accenture in Europa. „Mit der Übernahme von ARZ investieren wir in die digitale Transformation, die uns dabei unterstützen wird, die Banken der Zukunft zu gestalten. Diese verlagern ihre Kernfunktionen verstärkt in die Cloud, um neue Business-Modelle zu ermöglichen und sich selbst wieder zu erfinden.“

Inhouse wurde das Projekt von rechtlicher Seite von Marco Lechner, Legal Director DACH Region, gemeinsam mit Mathias Brandauer, Head of Legal Accenture Österreich geleitet.

„Es freut uns sehr, dass wir Accenture bei dieser wichtigen Transaktion unterstützen dürfen“, so Gerhard Hermann, Partner und Leiter der Praxisgruppe Corporate/M&A. Das Beratungsspektrum im Zusammenhang mit der Übernahme des Kerngeschäfts von ARZ umfasste insbesondere gesellschaftsrechtliche, bankaufsichtsrechtliche, arbeitsrechtliche, immaterialgüterrechtliche sowie kartellrechtliche Beratung. Die rechtliche Herausforderung der Transaktion lag insbesondere auch in der besonderen Gesellschafterstruktur von ARZ und das Projekt verlangte besondere Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit rechtlichen Fragestellungen zur Integration und dem weiteren Ausbau des ARZ Kerngeschäfts.

Das Corporate/M&A Team bestand aus Gerhard Hermann, Claudia Fochtmann-Tischler und Teresa Stüttler

http://www.bakermckenzie.com/austria