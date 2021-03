bpv Hügel ernennt Daniel Reiter und Nicolas Wolski zu Partnern

Mit März 2021 werden Daniel Reiter (Gesellschaftsrecht/M&A, Kapitalmarkt) und Nicolas Wolski (Steuerrecht) Partner von bpv Hügel. Mit den Ernennungen verstärkt bpv Hügel den Partnerkreis in den Kernbereichen Gesellschaftsrecht/M&A, Kapitalmarkt und Steuerrecht.

Daniel Reiter (33) hat umfangreiche Erfahrung in der Transaktionsberatung. Er war in den letzten Jahren bei vielen bedeutenden M&A- und Kapitalmarkttransaktionen der Kanzlei in führender Position tätig. Er ist seit 2011 bei bpv Hügel. Zuvor hat er bereits als studentischer Mitarbeiter in der Kanzlei gestartet.

Nicolas Wolski (38) ist spezialisiert auf steuerrechtliche Transaktionsberatung. bpv Hügel hat den sehr erfahrenen Steuerrechtspezialisten als Rechtsanwalt und Steuerberater vor zwei Jahren gewinnen können. Nicolas Wolski ist als Rechtsanwalt (RAK Frankfurt am Main) sowie als Steuerberater in Deutschland und Österreich zugelassen. Er hat umfassende internationale Beratungserfahrung aus seiner Tätigkeit bei Freshfields Bruckhaus Deringer, Graf von Westphalen und Willkie Farr & Gallagher (zuletzt als Special European Counsel) in Frankfurt.

„Gratulation an die neuen Partner. Beide haben in den letzten Jahren erheblich zum Erfolg der Kanzlei beigetragen. Wir freuen uns sehr über den Karriereweg von Daniel Reiter, der bereits als studentischer Mitarbeiter in der Kanzlei tätig war, und die weitere Verstärkung des Steuerrechtsteams durch Nicolas Wolski mit seiner international ausgewiesenen Steuerrechtsexpertise“, so Christoph Nauer, Co-Managing Partner von bpv Hügel.

Gerald Schachner, Partner und Leiter der Steuerrechtspraxis bei bpv Hügel ergänzt: „Es freut uns sehr Nicolas Wolski als weiteren Dual-Qualified-Partner (zugelassen als Rechtsanwalt und Steuerberater) mit so umfassender internationaler Transaktionserfahrung im Team zu haben. Mit drei Partnern sind wir eines der größten anwaltlichen Steuerrechtsteams in Österreich.“

