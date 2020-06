DORDA Managing Partnerin Francine Brogyányi gewinnt Life Sciences Award

DORDA Managing Partnerin und Leiterin der Life Science Praxisgruppe Francine Brogyányi wurde am 10. Juni von LMG zum Life Sciences Lawyer of the Year in der Kategorie Wettbewerbsrecht ausgezeichnet.

Am 10. Juni verkündete LMG die Gewinner der European Life Sciences Awards. Die DORDA Life Science Praxisgruppe war von LMG zuvor in insgesamt elf Kategorien nominiert worden. Schließlich ging DORDA Managing Partnerin und Leiterin der Life Science Praxisgruppe Francine Brogyányi als Gewinnerin hervor und wurde als „Litigation & Enforcement Lawyer of the Year“ ausgezeichnet. Der bereits zum achten Mal verliehene Award würdigt damit ihre herausragende Arbeit im Bereich des unlauteren Wettbewerbs in der Life Sciences Industrie in Europa.

„Ich freue mich ganz besonders über diesen Preis, weil ich mit sehr renommierten Kollegen nominiert war und nunmehr im Bereich Wettbewerbsrecht für ganz Europa ausgezeichnet wurde. Es ehrt mich, dass nicht nur unsere Mandanten, sondern auch meine Peers die Qualität unserer Beratungstätigkeit so schätzen. Dass unsere Arbeit in der Life Sciences Praxisgruppe einen internationalen Standard erreicht, zeigen auch die Nominierungen in elf Kategorien. Hier sind insbesondere die Nominierungen von Andreas Seling (Unlauterer Wettbewerb) und Bernhard Heinzl (IP) als Rising Stars hervorzustreichen. Auch in der nächsten Anwaltsgeneration von DORDA haben wir also weiterhin einen starken Fokus auf Life Sciences.“, so Francine Brogyányi, die den Bereich Life Sciences seit 2012 leitet und seit 2019 Managing Partnerin von DORDA ist.

Einen Einblick in ihre Arbeit gab Francine Brogyányi zuletzt auch im juristischen Podcast von DORDA „Clarity Talk on Air“: https://www.dorda.at/podcast/das-rennen-um-den-corona-impfstoff

Über den LMG Life Sciences Award

Der LMG Life Sciences Award zeichnet Kanzleien, Einzelpersonen und Unternehmen aus, die innovative und herausfordernde Arbeit im Bereich Life Sciences leisten und den internationalen Markt vorantreiben. Neben den Auszeichnungen für Europa verleiht LMG jährlich auch Life Sciences Awards für Nordamerika. Aufgrund von Covid-19 musste auf die europäische Preisverleihung in London verzichtet werden, alle Gewinner können aber hier abgerufen werden: https://www.lmglifesciencesawards.com/winners-europe-2020

Foto: beigestellt, belle&sass