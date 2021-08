Finanzmarktrechtsexpertin Miriam Broucek verstärkt PFR

Finanzmarktrechtsexpertin Miriam Broucek ist neue Rechtsanwältin bei PFR Rechtsanwälte in Wien. Die unter anderem auf Financial Services und Digital Economy spezialisierte Kanzlei PFR Rechtsanwälte verstärkt sich im Finanzmarktrecht.

Mit Miriam Broucek gewinnt PFR eine versierte Expertin im Wertpapier‐ und Bankaufsichtsrecht sowie im Bereich Digital Finance. Miriam Broucek besitzt langjährige Erfahrung in allen Bereichen finanzmarktrechtlicher Fragestellungen, insbesondere bei der Lizensierung von neuen Geschäftsmodellen, der Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Wertpapier- und Bankaufsichtsrecht sowie bei der Geldwäscheprävention und der Compliance. Darüber hinaus verfügt sie über umfassende Expertise bei der Implementierung von Digitalisierungsprojekten im Finanzwesen und dem Einsatz von neuen Technologien wie etwa Kryptowerten und Blockchain-Modellen.

„Wir freuen uns sehr, Miriam Broucek als Rechtsanwältin bei uns willkommen zu heißen. Sie ist sowohl in fachlicher als auch menschlicher Hinsicht eine tolle Bereicherung für das PFR-Team“, freut sich Dr. Bernd Fletzberger, Partner bei PFR Rechtsanwälte, über den Neuzugang. „Mit Miriam können wir unser Profil als Finanzmarktrechts-Boutique weiter schärfen und unseren Wachstumskurs fortsetzen. Unsere Mandanten aus der Finanz- und IT-Branche werden unser vertieftes Beratungsspektrum in den Bereichen Digitalisierung des Finanzwesens und innovative Geschäftsmodelle schätzen.“

Mag. Miriam Broucek (39) war vor ihrer Tätigkeit bei PFR Rechtsanwälte in einer renommierten international tätigen Kanzlei in Wien als Rechtsanwaltsanwärterin und Rechtsanwältin beschäftigt. Ihre juristische Laufbahn startete sie in der Finanzmarktaufsichtsbehörde, wo sie sich ein umfassendes Verständnis des Finanzmarktrechtes und des österreichischen Finanzmarktes aneignen konnte. Nach Ablegen der Rechtsanwaltsprüfung im Jahr 2018 führte sie ihr Weg zunächst zu einer internationalen Investmentbank in Frankfurt, wo sie in der Rechtsabteilung tätig war.

