Georg Gutfleisch ist neuer Rechtsanwalt im CMS Corporate Transactions Team in Wien

Die für ihre zahlreichen länderübergreifend betreuten Transaktionen – mit Schwerpunkt auf der SEE/CEE-Region – bekannte internationale Kanzlei CMS verstärkt sich im Fachbereich Gesellschaftsrecht/M&A.

Mit M&A Experten Georg Gutfleisch stößt ein vielseitiger Experte zum Corporate Transactions Team in Wien. Er ist auf die Abwicklung nationaler und internationaler Restrukturierungen, M&A Transaktionen sowie PE-Finanzierungen spezialisiert.

Der gebürtige Wiener berät nationale und internationale Mandanten in allen Bereichen des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts, bei Private Equity Finanzierungen, Joint Ventures sowie Restrukturierungen, Umgründungen und M&A Transaktionen. Darüber hinaus verfügt er über weitreichende Expertise in den Bereichen Immaterialgüterrecht und IT-Recht.

Sein besonderes Interesse gilt dem Zusammenfügen von traditionellen Bereichen des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts mit innovativen Branchenentwicklungen und neuen Technologien. Zu seinen Mandanten zählen vorwiegend nationale und internationale Unternehmen, wie auch erfolgreich agierende Start-ups, die vorwiegend in den Branchen Erneuerbare Energie, Life-Science/Healthcare und Fintech tätig sind.

Georg Gutfleisch (31) ist seit April 2019 als Rechtsanwalt eingetragen und war als Rechtsanwaltsanwärter und Rechtsanwalt in renommierten, international tätigen, Kanzleien in Wien tätig. Dem Fachbereich Corporate/M&A ist er bereits seit Beginn seiner juristischen Laufbahn treu. Nach Ablegen der Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg konnte der Absolvent der Universität Wien seine Ausbildung mit dem postgradualen Studium „International and European Business Law“ am Trinity College der Universität Dublin in Irland abrunden.

„Mit Georg Gutfleisch haben wir uns in wesentlichen und für unsere Klienten wichtigen Themengebieten im Corporate und M&A-Bereich sowie in relevanten Branchen weiter verstärkt“, freut sich M&A-Partner Johannes Trenkwalder über den Neuzugang

