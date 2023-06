Schönherr IP-Praxis ist „Austria Trademark Disputes Firm of the Year 2023“

Schönherr wurde bei der jährlichen Preisverleihung von Managing IP (MIP) am 21. Juni 2023 in London als „Austria Trademark Disputes Firm of the Year 2023“ ausgezeichnet.

Die renommierten MIP Awards werden jährlich an Kanzleien in über 50 Jurisdiktionen vergeben, die im vergangenen Jahr herausragende Leistungen in verschiedenen IP-Praxisbereichen erzielen konnten. Neben der verliehenen Auszeichnung war Schönherr in drei weiteren Kategorien nominiert (Markenverwaltung, Urheberrecht und Patentstreitigkeiten) und unterstrich damit ihre führende Rolle in der IP-Rechtsberatung.

Das österreichische IP-Team von Schönherr vertritt regelmäßig Klient:innen in hochkarätigen Fällen, welche teils bis zum Obersten Gerichtshof und zu europäischen Instanzen gelangen. Im Jahr 2022 war das Team an rund 15 Verfahren vor dem österreichischen Obersten Gerichtshof beteiligt, von denen eines sogar an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) verwiesen wurde.

„Diese Auszeichnung würdigt gemeinsam mit den drei weiteren Nominierungen die Bemühungen und Leistungen unseres Teams über das gesamte letzte Jahr„, so Schönherr IP-Partner Michael Woller, der den Preis gemeinsam mit Birgit Kapeller-Hirsch im Namen des gesamten Teams entgegennahm. „Unser Team prägt seit Jahrzehnten die österreichische und europäische IP-Praxis und erzielt dabei die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Mandanten.“

Die Auszeichnung „Austria Trademark Disputes Firm of the Year 2023“ rundet ein weiteres erfolgreiches Jahr für Schönherrs IP-Praxis ab. Verschiedene juristische Verzeichnisse und Publikationen haben ihre IP-Expertise auch in diesem Jahr neuerlich gewürdigt. In enger Zusammenarbeit mit Rechtsspezialist:innen aus anderen Praxisgruppen und Büros in ganz Zentral- und Osteuropa berät das IP-Team Klient:innen beim Schutz, der Vermarktung, der Verteidigung und dem Management von geistigem Eigentum. Zu den diesjährigen Auszeichnungen gehören:

• Managing IP Austria Trademark Disputes Firm of the Year 2023

• Band 1 in Chambers Europe 2023 and Global 2023: Intellectual Property

• Tier 1 in Legal500: Intellectual Property

• Tier 1 in JUVE: Trademarks and Unfair Competition

• Gold in WTR1000

Foto: beigestellt, Schönherr