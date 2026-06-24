CERHA HEMPEL beriet AT&S im Zusammenhang mit Hybrid-Wandelschuldverschreibung

CERHA HEMPEL hat die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft bei der Platzierung von tief nachrangigen Wandelschuldverschreibungen ohne Laufzeitende (Hybrid-Wandelschuldverschreibungen) beraten.

Das Team von CERHA HEMPEL stand unter der Leitung von Clemens Hasenauer (Managing

Partner; Corporate und Capital Markets) sowie Volker Glas (Partner; Capital Markets) und

umfasste weiters Christian Aichinger (Senior Counsel; Capital Markets), Johannes Prinz

(Partner; Corporate und Tax), Lorenz Pracht (Partner; Corporate und Capital Markets) und

Alexander Kainz (Rechtsanwaltsanwärter; Corporate und Capital Markets).

Die Hybrid-Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 400 Mio. wurde im Wege eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens mit einer Stückelung von EUR 100.000 ausschließlich an institutionelle Investoren ausgegeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre auf die Hybrid-Wandelschuldverschreibung wurde dabei ausgeschlossen.

AT&S wird den Nettoerlös aus der Ausgabe der Hybrid-Wandelschuldverschreibung für die

Stärkung ihrer Kapitalbasis und Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für weitere allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.

„Gemeinsam mit CERHA HEMPEL haben wir diese erstmalig in Österreich durchgeführte

Transaktion auf die Beine gestellt und freuen uns damit Vorreiter am österreichischen

Finanzmarkt sein zu können. Hierdurch wird die Erfolgsgeschichte von AT&S fortgesetzt!„, so Robert Ranftler, AT&S Senior Vice President, Head of Legal & Compliance.

Das AT&S In-house Legal Team umfasste Senior Vice President, Head of Legal & Compliance Robert Ranftler und Head of Legal Europe Julia Stanzenberger.

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