Neue Partnerinnen bei Baker McKenzie: Nina Lenhard und Sophie Schubert

Baker McKenzie hat Nina Lenhard und Sophie Schubert mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zu Partnerinnen in Wien ernannt. Ihre Ernennungen werden die Practice Groups Dispute Resolution und die Transactional Practice Group am Standort Österreich stärken.

Mit diesen Ernennungen stärkt die Kanzlei gezielt ihre Antitrust & Competition, Energie- und Außenwirtschaftsrechts- sowie Corporate/M&A-Praxis.

Nina Lenhard (36), Kartell-, Energie- und Außenwirtschaftsrecht, leitete bislang als Counsel innerhalb der globalen Practice Group Dispute Resolution die Wiener Bereiche „Antitrust & Competition“ sowie „Energy & Infrastructure“; diese Funktion wird sie auch als Partnerin fortführen. Sie berät internationale Mandanten umfassend zu EU- und österreichischem Kartell- und Wettbewerbsrecht, Investitionskontrolle, Beihilfenrecht, Exportkontrolle und Sanktionen sowie Energie- und Infrastrukturrecht und vertritt diese regelmäßig vor österreichischen und europäischen Behörden und Gerichten.

Sophie Schubert (36), Corporate / M&A Transaktionen, war bislang als Senior Associate bei Baker McKenzie in der globalen Transactional / Corporate Practice Group tätig. Seit ihrem Eintritt bei Baker McKenzie vor über 11 Jahren berät sie nationale und internationale Mandanten im Gesellschaftsrecht vor allem bei M&A-Transaktionen, Carve-outs, interne Reorganisationen, Umstrukturierungen, sowie bei Fragen des allgemeinen Gesellschaftsrechts. Ihr Fokus liegt auf grenzüberschreitenden Transaktionen, insbesondere in den Bereichen HealthCare, Infrastruktur und Energie.

Dazu Alexander Petsche, Managing Partner von Baker McKenzie Österreich: „Wir freuen uns sehr, mit Nina und Sophie gleich zwei herausragende Kolleginnen in die Wiener Partnerschaft aufzunehmen. Beide haben durch ihre fachliche Exzellenz, ihr großes Engagement und ihre enge Mandantenorientierung wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung ihrer jeweiligen Praxisbereiche beigetragen. Mit Ninas Expertise in den Bereichen Dispute Resolution, Antitrust & Competition, Energy & Infrastructure, Exportkontrolle und Sanktionen sowie Sophies Expertise für Transactional / Corporate / M&A stärken sie den Standort Wien nachhaltig und setzen wichtige Impulse für unser weiteres Wachstum in Österreich.“

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